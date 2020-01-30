 Наверх

Китай выделил $3,96 млрд на борьбу с коронавирусом

Китай выделил $3,96 млрд на борьбу с коронавирусом

Финансовые ведомства Китая на всех уровнях выделили в общей сложности 27,3 млрд юаней (порядка $3,96 млрд) на борьбу с пневмонией, вызванной новым коронавирусом. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Министерства финансов КНР.

"Финансовые ведомства на всех уровнях активно поддерживают усилия по профилактике и борьбе с эпидемией", - указывается в тексте.

К четвергу общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7711, 170 человек умерли.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!