Китай выделил $3,96 млрд на борьбу с коронавирусом

Финансовые ведомства Китая на всех уровнях выделили в общей сложности 27,3 млрд юаней (порядка $3,96 млрд) на борьбу с пневмонией, вызванной новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Министерства финансов КНР.

"Финансовые ведомства на всех уровнях активно поддерживают усилия по профилактике и борьбе с эпидемией", - указывается в тексте.

К четвергу общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7711, 170 человек умерли.