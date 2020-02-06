​Китай в два раза снизит пошлины на импорт из США

Власти Китая снизят в два раза пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР.

Эта мера вступит в силу 14 февраля текущего года.

"В целях содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений между Китаем и США, Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР принял решение скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на некоторые импортируемые из США товары на общую сумму $75 млрд. С 14 февраля 2020 года с 13:01 по местному времени (08:01 – бакинское время) товары, облагаемые с 1 сентября 2019 года пошлиной в размере 10%, будут облагаться пошлиной 5%. Товары, на которые 1 сентября прошлого года была введена пошлина 5%, будут облагаться по ставке 2,5%", - говорится в заявлении.