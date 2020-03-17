Китай создал восемь вакцин от коронавируса

Китай к настоящему времени разработал восемь вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них уже показали свою эффективность на животных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Цинь Чуань.

"В настоящее время Академия медицинских наук проводит оценку эффективности восьми вакцин. Работы по оценке эффективности части из них уже успешно завершены", - сказала она.

Как отметила специалист, тесты проводятся на трансгенных мышах и макаках. В настоящее время проводится оценка возможных побочных эффектов применения препаратов и их безопасности.

Как отметил на том же брифинге директор департамента науки и техники Министерства образования КНР Лэй Чаоцзы, Китай вскоре может приступить к клиническим испытаниям вакцин, разработанных высшими учебными заведениями страны.

"Разработки вакцин от коронавируса нового типа в высших учебных заведениях Китая успешно продвигаются. Есть надежда, что в кратчайшие сроки начнутся клинические испытания части из них", - указал он.

При этом оба спикера не уточнили сроки начала клинических испытаний.