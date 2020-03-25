​Китай снимает двухмесячный карантин в провинции Хубэй

Китайские власти снимают в среду режим карантина с провинции Хубэй, который действовал в течение последних двух месяцев из-за эпидемии нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона. В связи со снижением рисков распространения пневмонии компетентные органы намерены полностью восстановить транспортное сообщение.

По подсчетам местных специалистов, если бы правительство КНР в конце января приняло решение о закрытии Хубэя с запозданием еще на пять дней, территория, подверженная интенсивному воздействию вируса, увеличилась бы втрое. Соответственно, количество инфицированных и умерших в Китае могло возрасти в десятки и сотни раз. Более того, без оперативных мер администраций всех регионов страны эпидемия грозила принять катастрофические масштабы.