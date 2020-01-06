​Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, которая может привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Недавние военные авантюры США нарушили основополагающие принципы международных отношений, привели к эскалации напряженности и нестабильности в регионе… Мы настоятельно призываем США не злоупотреблять военной силой, призываем все стороны сохранять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, призываем как можно скорее вернуться на путь диалога и переговоров", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя взаимные военные угрозы Вашингтона и Тегерана.