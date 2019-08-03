​Китай призвал облегчить санкции против КНДР

"Мы рады видеть, что США и КНДР идут навстречу друг другу. Но, конечно, мы надеемся, что они предпримут более предметные действия в движении навстречу друг другу".

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Чжан Цзюнь журналистам.

По его словам, Китай по-прежнему считает, что окончательное решение проблемы Корейского полуострова принесет только диалог. По его мнению, следует поощрить действия КНДР к продолжению позитивной линии в их политике.

"И для этого мы стремимся к тому, чтобы в определенное время были приняты шаги для облегчения санкций", - указал Чжан Цзюнь.

"Мы проводим консультации между собой. И у нас нет пока окончательного решения. Но мы считаем, что нельзя просто просить КНДР делать все возможное, тогда как вы сохраняете санкции против Северной Кореи. Это точно не поможет решению вопроса", - указал он.