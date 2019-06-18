Китай предупредил о "ящике Пандоры" на Ближнем Востоке

Китай предупредил о последствиях открытия "ящика Пандоры" после решения США об отправке на Ближний Восток дополнительного военного контингента "для противодействия воздушным, морским и наземным угрозам" в регионе.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил глава МИД КНР Ван И после пресс-конференции со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом в Пекине.

Китайский дипломат призвал Тегеран придерживаться своих обязательств по ядерной сделке и выступает против разрыва сделки "столько легко". Он также напомнил о том, что МАГАТЭ неоднократно подтверждало, что Иран выполняет свои обязательства в рамках данной сделки.