Китай представил новую сверхзвуковую баллистическую крылатую ракету

Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР показал новую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету DF-100 ("Дунфэн-100") или CJ-100.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Китай во вторник провел крупнейший военный парад в своей истории, в нем приняли участие почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.Ранее в СМИ появлялась информация, что эти ракеты могут преодолеть системы противоракетной обороны США и могут поражать цели на большом расстоянии.