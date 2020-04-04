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Китай поставит России еще 80 млн масок

Китай поставит России еще 80 млн масок

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Россия договорилась о поставках еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов из Китая в апреле - начале мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в ходе заседания внутреннего штаба в министерстве.

"Это месячные контракты - на поставку в течение апреля - в начале мая защитных костюмов типа Tyvek в объеме 1 млн 50 тыс. штук, а также 80 млн штук масок трехслойных", - сказал он.

В четверг глава министерства Денис Мантуров сообщил, что Россия за неделю приобрела у Китая 37 млн масок, в течение недели планирует закупить еще 55 млн штук, что должно покрыть дефицит в регионах. По его словам, за счет собственного производства и поставок из Китая должен быть закрыт ежедневный дефицит и обеспечен запас масок в регионах.

Первая партия 25,5 млн защитных масок из Китая поступила в Россию 23 марта

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