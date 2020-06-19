​Китай освободил взятых в плен индийских солдат

Китай освободил десять индийских военнослужащих, взятых в плен в ходе пограничных столкновений три дня назад.

Как передает Report, об этом сообщает индийская газета Hindu со ссылкой на источник в службах безопасности.

По данным газеты, индийские военные были освобождены по итогам переговоров представителей военного командования Индии и Китая.

Пленные, в том числе подполковник и три майора, были возвращены целыми и невредимыми, отмечает издание. Командование отметило, что никто из индийских солдат не пропал без вести.

Новый виток напряженности между двумя странами начался после стычки в понедельник вечером военных Индии и Китая в долине Галван. По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.