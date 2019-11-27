Китай обогнал США по числу дипмиссий за рубежом

Китай впервые обошел США по количеству дипломатических миссий за рубежом, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время у Китая 276 диппредставительств по всему миру, что на три больше, чем у Соединенных Штатов", - говорится в ежегодном отчете "Глобального дипломатического индекса" (Global Diplomacy Index).

Отмечается, что данный результат можно считать свидетельством "геополитических перемен", вызванных наступлением для американской дипломатии "периода неопределенности" при администрации президента Дональда Трампа из-за сокращений бюджета и карьерных неудач дипломатов.

США были вынуждены закрыть свое генеральное консульство в Санкт-Петербурге, а Китай напротив открыл свои посольства в Буркина-Фасо, Доминиканской Республике, Сальвадоре, Гамбии, Сан-Томе и Принсипи, в прошлом поддерживавшими дипломатические отношения с Тайванем.

По последним данным "Глобального дипломатического индекса", на третьем месте в мире по числу дипмиссий находится Франция (161 посольство и 89 генконсульств).

Отметим, что "Глобальный дипломатический индекс" считается индикатором влияния в мире, однако он не свидетельствует об эффективности работы посольств за рубежом.