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Китай обогнал США по числу дипмиссий за рубежом

Китай обогнал США по числу дипмиссий за рубежом

Китай впервые обошел США по количеству дипломатических миссий за рубежом, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время у Китая 276 диппредставительств по всему миру, что на три больше, чем у Соединенных Штатов", - говорится в ежегодном отчете "Глобального дипломатического индекса" (Global Diplomacy Index).

Отмечается, что данный результат можно считать свидетельством "геополитических перемен", вызванных наступлением для американской дипломатии "периода неопределенности" при администрации президента Дональда Трампа из-за сокращений бюджета и карьерных неудач дипломатов.

США были вынуждены закрыть свое генеральное консульство в Санкт-Петербурге, а Китай напротив открыл свои посольства в Буркина-Фасо, Доминиканской Республике, Сальвадоре, Гамбии, Сан-Томе и Принсипи, в прошлом поддерживавшими дипломатические отношения с Тайванем.

По последним данным "Глобального дипломатического индекса", на третьем месте в мире по числу дипмиссий находится Франция (161 посольство и 89 генконсульств).

Отметим, что "Глобальный дипломатический индекс" считается индикатором влияния в мире, однако он не свидетельствует об эффективности работы посольств за рубежом.

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