​Китай не пригласил ВОЗ к расследованию по истокам COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на свои запросы, не получили от Китая приглашения принять участие в расследовании об истоках коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа.

"Мы знаем, что ведется определенное национальное расследование, но на этом этапе мы не были приглашены принять в нем участие. ВОЗ делает запросы в (государственный) комитет по делам здравоохранения и к властям. Истоки вируса очень важны, взаимодействие между животным и человеком очень важно и должно быть изучено", - сказал эксперт. "Мы должны знать как можно больше, чтобы предотвратить повторное возникновение вируса", - добавил Галеа.

Он сообщил, что с учетом всех имеющихся данных ВОЗ убеждена в том, что вирус имеет животное происхождение, а не был создан человеком. В то же время Галеа отметил, что эксперты организации со штаб-квартирой в Женеве не имеют доступа в лаборатории в Ухане. "Записи из лабораторного журнала должны были бы быть частью любого полноценного доклада, любого полноценного изучения истоков (вируса)", - сказал эксперт.

Галеа не исключил, что Китай не предоставлял организации информации во всей полноте с самого начала вспышки. В качестве примера он рассказал о том, что с 3 по 16 января, когда в Ухане предположительно набирала обороты вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, китайские власти сообщили о 41 случае инфицирования.

"Возможно ли, что там был всего 41 случай за это время? Я так не думаю. Маловероятно, что при подобной эпидемии цифра оставалась неизменной и равнялась 41 (случаю). Были ли еще случаи? Это тот вопрос, на который Китаю нужно будет ответить", - отметил Галеа.