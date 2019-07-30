​Китай и США проведут в Шанхае новый раунд торговых переговоров

Китай и США после более чем двухмесячного перерыва возобновляют переговоры по торговым вопросам. Как передаёт Report, в 12-м по счету раунде консультаций, который будет проходить в Шанхае 30-31 июля, от американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на прошлой неделе заявил, что консультации возобновляются ради реализации договоренностей, достигнутых между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на саммите в Осаке, и будут проходить на равноправной основе с учетом принципов взаимного уважения. Официальная повестка дня с китайской стороны не уточнялась.

В заявлении Белого дома о предстоящих дискуссиях также нет конкретики относительного того, какие вопросы намерены обсудить представители Вашингтона и Пекина на этот раз. Сообщается лишь о том, что переговоры будут направлены на то, чтобы улучшить торговые отношения между двумя странами.