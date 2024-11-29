Китайский журналист приговорен к семи годам по обвинению в шпионаже

Китайский суд приговорил журналиста к семи годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже из-за его регулярных встреч с дипломатами, учеными и журналистами из Японии и США.

Китайский суд приговорил журналиста к семи годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже из-за его регулярных встреч с дипломатами, учеными и журналистами из Японии и США.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street.

Дун Юйюй, бывший автор и редактор ведущей газеты Коммунистической партии, был осужден в пятницу Пекинским народным судом. Члены его семьи заявили, что приговор был зачитан в суде, но не доведен до сведения адвокатов Юйюй.

Семья назвала обвинения "явно абсурдными", отметив, что журналиста хотят наказать его за стремление к независимости и контакты с представителями зарубежных стран, включая диалог и научную работу с людьми и учреждениями из США и Японии.

62-летний Юйюй был задержан в феврале 2022 года вместе с японским дипломатом, с которым он встречался в ресторане в центре Пекина. Хотя власти освободили японского дипломата несколько часов спустя, они оставили Юйюй под стражей и в конечном итоге в прошлом году предъявили ему обвинение в шпионаже.

Согласно заявлению семьи, в решении суда ряд японских дипломатов, с которыми встречался журналист, включая бывшего посла, названы агентами "шпионской организации", под которой подразумевалось посольство Японии в Пекине.

Семья назвала приговор "вопиющей несправедливостью", отметив, что "Дуна преследуют за независимость, которую он демонстрировал в течение всей журналистской деятельности".

Связаться с самим Юйюй для получения комментариев не удалось.