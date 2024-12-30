Китайский суд приговорил школьника к пожизненному заключению за убийство

Двое подростков из провинции Хэбэй (Китай) были осуждены за убийство их 13-летнего одноклассника, совершенное в марте.

Двое подростков из провинции Хэбэй (Китай) были осуждены за убийство их 13-летнего одноклассника, совершенное в марте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на китайские СМИ.

Трое подростков, которым на момент преступления было по 13 лет, были обвинены в травле своего одноклассника по фамилии Ван, которого впоследствии убили в заброшенной теплице.

Суд признал Чжана главным виновником убийства и приговорил его к пожизненному заключению. Его сообщник, Ли, принимавший участие в убийстве и последующем захоронении тела, получил 12 лет лишения свободы. Мотив преступления не указан.

Третий подозреваемый, Ма, присутствовал на месте преступления и стал свидетелем убийства, но не участвовал в нем. Он избежал тюремного заключения, получив наказание в виде “специального исправительного образования” в соответствии с законом.

С 2021 года в Китае возраст уголовной ответственности был снижен с 14 до 12 лет для “особых случаев”, таких как убийство “особо жестоким способом”. Дело в Хэбэе стало одним из первых, где применен новый нижний возрастной порог.

В связи с этим случаем общественность призывает ужесточить наказания для несовершеннолетних, включая введение смертной казни, утверждая, что в последние годы серьезные преступления часто оставались без должных последствий для их совершителей.