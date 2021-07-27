Китайский город накрыла песчаная буря

Китайский город Дуньхуан, расположенный недалеко от пустыни Гоби, накрыла стометровая песчаная волна. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Le Figaro.

Китайский город Дуньхуан, расположенный недалеко от пустыни Гоби, накрыла стометровая песчаная волна. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Le Figaro.

"Я больше не видел солнце <...> Сначала вокруг меня была желтая пыль от песчаной бури, потом она стала красной, а затем, наконец, черной", — рассказал китайской газете Jimu News местный житель.

Дуньхуан — небольшой (около 180 тыс. жителей) город в провинции Ганьсу. В древности Дуньхуан служил воротами в Китай для торговцев, приезжающих в страну, по Великому шелковому пути. Рядом с городом располагается буддийский пещерный храмовый комплекс Магао возведенный в IV веке.

Песчаные бури — нередкое для Ганьсу природное явление. Чаще всего облака пыли и песка окутывают эту местность весной.