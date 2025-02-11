Китайский чипмейкер SMIC в IV квартале снизил чистую прибыль на 38,4%

Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в четвертом квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 38,4% относительно того же периода предыдущего года - до $107,6 млн.

Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в четвертом квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 38,4% относительно того же периода предыдущего года - до $107,6 млн.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается в отчетности.

При этом выручка подскочила на 31,5% - до $2,2 млрд.

Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $193,5 млн при выручке в $2,18 млрд, по данным LSEG.

Валовая рентабельность в минувшем квартале поднялась до 22,6% по сравнению с 16,4% за тот же период годом ранее.

Капзатраты SMIC в 2024 году составили $7,3 млрд, что практически соответствует уровню предыдущего года ($7,3 млрд).

Котировки акций SMIC снизились на 5,2% по итогам торгов в Гонконге во вторник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца взлетела почти на 67%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил чуть более 7%.