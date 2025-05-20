Китайский ЦБ понизил годовую базовую ставку до 3%

Народный банк Китая (Центробанк) понизил ставку для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) по кредитам сроком на один год на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3%.

Народный банк Китая (Центробанк) понизил ставку для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) по кредитам сроком на один год на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3%.

Как передает Report, об этом говорится на сайте финансового регулятора КНР.

Как уточняется, для займов на пять лет ставка также понизилась на 0,1 п. п. и составила 3,5%. Снижение LPR, корректируемой в 20-х числах каждого месяца, приводит к изменению стоимости кредитов для компаний и потребителей. При помощи этого инструмента власти способны оказывать воздействие на активность субъектов рынка и развитие национальной экономики.

LPR влияет на уровень выплат по займам. В прошлом году понижение годовой ставки происходило дважды: в июле (до 3,35%) и в октябре (3,1%).

Процент по долговым обязательствам на пять лет, в частности, определяет стоимость ипотечного кредитования. В 2024 году он менялся трижды: в феврале (до 3,95%), июле (3,85%) и октябре (3,6%).

Механизм регулирования LPR в Китае был изменен в августе 2019 года. Ее ежемесячно определяет Всекитайский центр межбанковского кредитования после того, как 18 ключевых коммерческих банков страны в индивидуальном порядке предоставят ему свои ориентировочные процентные ставки на ближайший месяц.

Первоклассные заемщики - это предприятия, имеющие устойчивое финансовое состояние и высокий рейтинг.