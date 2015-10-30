Китайский адмирал: Действия в Южно-Китайском море могут спровоцировать войну

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "Незначительный инцидент может спровоцировать войну". Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил командующий военно-морскими силами Китая адмирал У Шэнли в ходе видеоконференции с американским коллегой адмиралом Джоном Ричардсоном.

Он назвал действия США в Южно-Китайском море "провокационными".

Представитель США в свою очередь сообщил, что стороны договорились вести переговоры с целью избежать конфликтных ситуаций.

Во вторник МИД Китая заявил, что американский эсминец Lassen без разрешения Пекина вошел в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов Наньша, которые КНР считает своей территорией, и выразил протест в связи с этим происшествием.

Пентагон подтвердил факт операции в Южно-Китайском море и не исключил подобных операций в будущем. США заявляют, что будут осуществлять патрулирование, если сочтут, что оно соответствует международному праву.