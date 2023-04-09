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Китайские военные отрабатывают нанесение ударов по Тайваню с моря и воздуха

Китайские военные отрабатывают нанесение ударов по Тайваню с моря и воздуха Китайские военные отрабатывают нанесение ударов по Тайваню с моря и воздуха.
Другие страны
9 апреля 2023 г. 10:03
Китайские военные отрабатывают нанесение ударов по Тайваню с моря и воздуха

Китайские военные отрабатывают нанесение ударов по Тайваню с моря и воздуха.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CCTV, в ходе учений, подразделения Народно-освободительной армии Китая отрабатывают нанесение ударов по ключевым объектам на территории острова, а также в прилегающей акватории.

НОАК проводит учения в Тайваньском проливе, они стали ответом на приглашение руководителя Тайваня Цай Инвэнь в Соединенные Штаты и прибытие делегации конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти на остров.

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Версия на азербайджанском языке Çin Ordusu təlimlərdə Tayvana havadan və dənizdən zərbələri məşq edir

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