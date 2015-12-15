Китайские власти закрыли 16 тысяч правительственных сайтов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Власти Китая закрыли 16 тысяч правительственных сайтов из-за низкого качества обслуживания граждан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Госсовета КНР.

В сообщении Госсовета отмечается, что всего с конца ноября были закрыты 16049 из более чем 84 тысяч правительственных сайтов.

Среди причин - несвоевременное обновление информационного контента, неточности и ошибки в публикуемых данных, длительные ответы на запросы граждан.

Как отмечает агентство Синьхуа, закрытие 16 тысяч сайтов стало первым результатом деятельности властей КНР по переписи и исследованию деятельности правительственных интернет-страниц.