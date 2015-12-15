 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Китайские власти закрыли 16 тысяч правительственных сайтов

    Среди причин - несвоевременное обновление информационного контента, неточности и ошибки в публикуемых данных

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Власти Китая закрыли 16 тысяч правительственных сайтов из-за низкого качества обслуживания граждан.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Госсовета КНР.

    В сообщении Госсовета отмечается, что всего с конца ноября были закрыты 16049 из более чем 84 тысяч правительственных сайтов.

    Среди причин - несвоевременное обновление информационного контента, неточности и ошибки в публикуемых данных, длительные ответы на запросы граждан.

    Как отмечает агентство Синьхуа, закрытие 16 тысяч сайтов стало первым результатом деятельности властей КНР по переписи и исследованию деятельности правительственных интернет-страниц.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi