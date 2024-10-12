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Китайские власти выделили $9,5 млрд на поддержку занятости

Китайские власти выделили $9,5 млрд на поддержку занятости Правительство Китая с начала текущего года выделило 66,7 млрд юаней (примерно $9,5 млрд по курсу) в качестве субсидий для стимулирования занятости.
Другие страны
12 октября 2024 г. 09:49
Китайские власти выделили $9,5 млрд на поддержку занятости

Правительство Китая с начала текущего года выделило 66,7 млрд юаней (примерно $9,5 млрд по курсу) в качестве субсидий для стимулирования занятости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр финансов КНР Лань Фоань.

"Мы предприняли ее более активные усилия, чтобы обеспечить населению основные средства к существованию, - сообщил он на пресс-конференции. - С начала года из центрального бюджета для обеспечения занятости были выделены субсидии в размере 66,7 млрд юаней".

Средства были направлены на помощь региональным органам власти в трудоустройстве ключевых категорий граждан, таких как выпускники вузов, а также на организацию программ профессионального обучения. Лань Фоань также сообщил, что за период с января по сентябрь расходы китайского бюджета на образование достигли 3 трлн юаней (около $425 млрд).

Согласно данным Государственного статистического управления Китая, в 2023 году было создано 12,44 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился на 0,4 п.п., до 5,2%. В период с января по август 2024 года этот показатель сохранился на прежнем уровне.

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