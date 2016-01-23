​Китайские власти усилят борьбу с возрастающими рисками террористических атак

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Службы безопасности Китая усилят борьбу с возрастающими рисками террористических атак на территории страны, в особенности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в субботу документе, принятом по итогам центрального заседания по политической и правоохранительной работе в Пекине.

"Несмотря на то, что количество насильственных актов в прошлом году сократилось на 12,5%, необходимо противостоять угрозам террористических атак. Мы должны решительно бороться с террористической деятельностью в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, вести работу по предотвращению распространения этой активности в другие районы и предотвращать совершение терактов в крупных и средних по размеру городах", - цитирует документ агентство Синьхуа.

Сообщается, что для эффективного противодействия террористической деятельности китайская полиция будет использовать бесконтактные приборы для определениях взрывчатых веществ, а также приборы для распознавания лица и голоса.

За последние годы в Китае произошло несколько крупных терактов. В марте 2014 года в городе Куньмин, где восемь вооруженных людей напали на пассажиров в зале ожидания и кассовом зале вокзала, погибли 29 человек, более 130 получили ранения. В мае прошлого года на рынке города Урумчи в СУАР два автомобиля въехали в толпу людей, после чего неизвестные стали забрасывать их взрывными устройствами. В результате теракта 39 человек погибли, еще 94 были ранены.