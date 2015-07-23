Китайские власти могут разрешить заводить второго ребенка

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Китайские власти могут разрешить семьям заводить второго ребенка, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Как отмечают местные СМИ, это произойдет через 35 лет после принятия "драконовских мер по контролю рождаемости", которые считаются причиной миллионов принудительных абортов и основой для создания демографической "бомбы замедленного действия".

По словам правительственного источника, новые правила, согласно которым китайским парам позволят иметь двух детей, могут быть введены в конце 2015 года, "если все пойдет хорошо".

Пекин, одобривший так называемую политику одного ребенка в 1980 году, быстро опроверг информацию о сроках введения новой меры. Как заявили в национальной комиссии по делам здравоохранения и планирования семьи КНР, никакого календарного плана по разрешению всем парам страны заводить второго ребенка принято не было.

Одни китайские демографы не исключают, что новое правило введут в 2016 году, другие отмечают, что правительство находится под общественным давлением и вынуждено реагировать на запросы народа.

По оценке ООН, к 2050 году в Китае будет почти 440 млн. граждан старше 60 лет. При этом численность трудоспособного населения снизилась в 2014 году на 3,71 млн., и ожидается, что этот тренд продолжится. В последние годы политика одного ребенка постепенно ослаблялась. В частности, больше одного ребенка разрешили заводить семьям, представляющим этническое меньшинство, и сельским жителям с первенцем-девочкой.