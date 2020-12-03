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Китайские ученые заявили о высоком риске заражения COVID-19 в семье

Китайские ученые заявили о высоком риске заражения COVID-19 в семье Специалисты проанализировали данные о 1 178 пациентах из Хунани
Другие страны
3 декабря 2020 г. 10:44
Китайские ученые заявили о высоком риске заражения COVID-19 в семье
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Китайские ученые пришли к выводу, что во время самоизоляции заразиться коронавирусом в семье легче, чем в общественном транспорте или кафе. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет журнал Science.

Так, специалисты провели исследование, в ходе которого проанализировали данные о 1 178 пациентах из Хунани.

Результаты показали, что наиболее низкий риск заражения наблюдается в медицинских учреждениях, где соблюдаются защитные меры, а наиболее высокий — при общении с широким кругом родственников. Это объясняется тем, что проживая вместе, люди чаще всего тесно контактируют друг с другом.

Ученые отметили, что вероятность заражения с каждым днем нахождения в семье с заболевшим коронавирусом возрастает на 10%.

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Версия на английском языке Chinese scientists reveal a high risk of COVID-19 infection in family
Версия на азербайджанском языке Çin alimləri: "Ailədə koronavirusa yoluxma riski yüksəkdir"

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