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Китайские ученые совершили прорыв в разработке лазерных двигателей для подлодок

Китайские ученые совершили прорыв в разработке лазерных двигателей для подлодок Китайские ученые совершили прорыв в проекте лазерного двигателя для подводных лодок, разработав оптическое волокно, используемое для обшивки кораблей. Подобная технология теоретически может разогнать подводную скорость субмарин до сверхзвуковой.
Другие страны
22 апреля 2024 г. 20:40
Китайские ученые совершили прорыв в разработке лазерных двигателей для подлодок

Китайские ученые совершили прорыв в проекте лазерного двигателя для подводных лодок, разработав оптическое волокно, используемое для обшивки кораблей. Подобная технология теоретически может разогнать подводную скорость субмарин до сверхзвуковой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета South China Morning Post.

Суть метода заключается в создании эффекта суперкавитации вокруг корпуса подводной лодки - превращения воды в пар вокруг специальной волоконной обшивки корабля для значительного снижения сопротивления воды.

"Этот принцип также может применяться и в области подводных вооружений. Эффект суперкавитации значительно увеличивает дальность снарядов, ракет и торпед, выпускаемых под водой", - приводит издание слова возглавляющего команду исследователей доцента Школы машиностроения и электроники Харбинского инженерного университета Гэ Яна.

Как поясняет газета, в будущем предполагается обшивать корпус судна оптическим волокном толщиной меньше человеческого волоса, которое будет использовать лазерное излучение для испарения воды вокруг подводной лодки. Таким образом получится значительно снизить сопротивление воды при движении. Разработка может позволить субмаринам преодолевать скорость звука, не создавая шума от вибраций, делая их незаметными для гидролокации, считают ученые. На текущем этапе команде исследователей предстоит решить проблему рассеивания тепла, создаваемого оптическим волокном, увеличения долговечности аппаратуры, а также совмещения работы лазерного излучения с безэховым покрытием.

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Версия на английском языке Chinese scientists close in on laser propulsion for superfast, silent submarines

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