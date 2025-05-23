Китайские тайконавты совершили 8-часовой выход в открытый космос

Китайские тайконавты совершили успешный многочасовой выход в открытый космос с борта национальной орбитальной станции "Тяньгун".

Китайские тайконавты совершили успешный многочасовой выход в открытый космос с борта национальной орбитальной станции "Тяньгун".

Как передает Report, об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

Тайконавты Чэнь Дун и Чэнь Чжунжуй провели накануне в космическом вакууме в общей сложности восемь часов. При помощи роботизированной руки они установили элементы противометеоритной защиты и проверили состояние наружного оборудования станции. Третий член экипажа - Ван Цзе поддерживал работу коллег с борта базового модуля "Тяньхэ". Тайконавты прибыли на станцию на пилотируемом корабле "Шэньчжоу-20" 24 апреля. Их миссия продлится до октября, когда их должен будет сменить новый экипаж.

Миссия "Шэньчжоу-20" стала девятой по счету экспедицией экипажей на станцию "Тяньгун".

Китайская космическая станция, находящаяся на орбите высотой около 400 км, рассчитана на пребывание трех тайконавтов, но в ходе ротации экипажей временно может принять до шести человек.

Станция состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам лабораторных модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. Она оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.

Китайская орбитальная лаборатория "Тяньгун" в пять раз меньше Международной космической станции. Срок ее эксплуатации рассчитан минимум на 10 лет.