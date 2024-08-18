Китайские синоптики предупредили об опасных ливнях во многих регионах страны

Проливные дожди обрушатся в ближайшие три дня на большинство регионов Китая, что может привести к стихийным бедствиям.

Проливные дожди обрушатся в ближайшие три дня на большинство регионов Китая, что может привести к стихийным бедствиям.

Как передает Report, об этом сообщил Государственный метеорологический центр КНР.

Как уточняется на сайте ведомства, в некоторых районах, например, на побережье южной провинции Гуандун, в ближайшие сутки выпадет 100-120 мм осадков.

Порядка 30-50 мм ожидается на севере Китая - в Синьцзяне, в автономном районе Внутренняя Монголия, в провинциях Хэбэй, Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, в Пекине и в городе центрального подчинения Тяньцзинь, а также на востоке (Шаньдун, Фуцзянь, Цзянси и остров Тайвань), юге (Хайнань и Гуанси-Чжуанский автономный район) и в центре страны (Хэнань, Хубэй и Хунань). В отдельных местах показатель составит 70 мм.

В связи с риском возникновения оползней и наводнений власти на значительной территории КНР объявили синий (пониженный) уровень опасности. Это означает, что население должно избегать мест, прилегающих к водоемам и не находиться в легко затопляемых низинах, в опасных горных районах.