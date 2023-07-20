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Китайские космонавты совершили выход в открытый космос

Китайские космонавты совершили выход в открытый космос Члены экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-16", находящиеся на орбитальной станции "Тяньгун", совершили свой первый выход в открытый космос в четверг.
Другие страны
20 июля 2023 г. 21:00
Китайские космонавты совершили выход в открытый космос

Члены экипажа пилотируемого корабля "Шэньчжоу-16", находящиеся на орбитальной станции "Тяньгун", совершили свой первый выход в открытый космос в четверг.

Как передает Report, об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

"С помощью роботизированных манипуляторов тайконавты Цзин Хайпэн, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао выполнили все поставленные задачи во время восьмичасового выхода в открытый космос", - говорится в сообщении. В частности, произведена установка кронштейна и подъем панорамной камеры B основного модуля, а также разблокировка и подъем панорамных камер A и B лабораторного модуля "Мэнтянь".

Экипаж "Шэньчжоу-16" проведет большое количество экспериментов в области космической науки и совершит несколько выходов в открытый космос, отмечается в сообщении.

Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-16" 30 мая, отправив трех человек на свою космическую станцию для пятимесячной миссии.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и стал доступен для международных проектов.

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