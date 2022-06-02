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Китайские корабли вошли в район спорных с Японией островов

Китайские корабли вошли в район спорных с Японией островов Корабли китайской береговой охраны в четверг вошли в район спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море с целью патрулирования.
Другие страны
2 июня 2022 г. 07:48
Китайские корабли вошли в район спорных с Японией островов

Корабли китайской береговой охраны в четверг вошли в район спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море с целью патрулирования.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Управление морской полиции КНР.

"Строй кораблей китайской морской полиции под номером 2301 совершил 2 июня патрулирование в акватории Дяоюйдао", - указывается в уведомлении, размещенном на официальной странице ведомства в социальной сети Weibo.

Китайские корабли время от времени заходят в воды архипелага, каждый раз вызывая недовольство у Японии.

Спор между Китаем и Японией по поводу принадлежности Дяоюйдао обострился после того, как в сентябре 2012 года японское правительство "национализировало" эти острова, что вызвало волну возмущения в китайском обществе и привело к серьезному ухудшению двусторонних отношений. С тех пор корабли КНР регулярно появляются в районе архипелага и периодически демонстративно заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.

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