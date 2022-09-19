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Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань

Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань Девять самолетов и пять кораблей китайской армии окружили Тайвань в понедельник, 19 сентября. Два воздушных судна КНР при этом пересекли медианную линию Тайваньского пролива.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 16:16
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань

Девять самолетов и пять кораблей китайской армии окружили Тайвань в понедельник, 19 сентября. Два воздушных судна КНР при этом пересекли медианную линию Тайваньского пролива.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в Министерстве обороны острова.

16 сентября заместитель директора ЦРУ США Дэвид Коэн рассказал, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы планирует захватить Тайвань к 2027 году. По словам офицера контрразведки, председатель КНР дал приказ своим военным подготовить Народную освободительную армию Китая к захвату острова. При этом Коэн подчеркнул, что Вашингтон не уверен, насколько Пекин готов воплотить планы в жизнь.

МИД Китая призвал США осознать "важность и чувствительность" для Пекина тайваньского вопроса.

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Версия на азербайджанском языке Çin ordusuna aid təyyarə və gəmilər Tayvanda mühasirəyə alınıb

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