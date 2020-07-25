Китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне

Китайские дипломаты покинули генеральное консульство в Хьюстоне, закрытое по требованию американских властей.

Китайские дипломаты покинули генеральное консульство в Хьюстоне, закрытое по требованию американских властей.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает газета Houston Chronicle.

Как пишет издание, сотрудники дипмисии должны были освободить здание к 16:00 по местному времени. Незадолго до этого полиция перекрыла территорию рядом со зданием, а спустя какое-то время от генконсульства отъехали три фургона, два из них были с дипломатическими номерами.

Примерно в 16:40 в здание через заднюю дверь вошли несколько человек, среди которых, как сообщает Houston Chronicle, был представитель Госдепартамента.

Ранее, Соединенные Штаты потребовали закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне, объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.