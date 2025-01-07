Китайская Zijin начнет добычу лития в Конго в 2026 году

Китайская компания Zijin Mining Group планирует начать добычу лития в Демократической Республике Конго в начале 2026 года на одном из крупнейших в мире месторождений этого аккумуляторного металла.

Китайская компания Zijin Mining Group планирует в начале 2026 года начать добычу лития в Демократической Республике Конго - на карьере Маноно, одном из крупнейших в мире месторождений этого аккумуляторного металла.

Об этом передает Report со ссылкой на китайские СМИ.

Проект станет первым действующим литиевым рудником в Конго, которое является вторым в мире производителем меди и крупнейшим источником кобальта.

Zijin разрабатывает проект Manono в рамках совместного предприятия с Конго. Четыре месяца назад компания получила полную лицензию на добычу. По словам представителя компании, месторождение является "значительным" и имеет среднее содержание оксида лития 1,51%.