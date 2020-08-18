Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года.

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.

"27 апреля Пекинский исследовательский институт биопрепаратов начал клинические испытания инактивированной вакцины, 28 июня были опубликованы результаты первого и второго этапа клинических испытаний, 23 июня Sinopharm приступила в Объединенных Арабских Эмиратах к третьей стадии международных клинических испытаний. После завершения третьей стадии международных клинических испытаний можно переходить к стадии одобрения инактивированной вакцины, ожидаем, что к концу декабря этого года вакцина сможет выйти на рынок", - приводит слова Лю Цзинчжэня издание "Чжунго ван".

Он рассказал, что с 16 февраля корпорация начала проводить исследования по иммуногенности вакцины на семи видах экспериментальных животных, в том числе белых крысах, мышах, морских свинках, макаках и кроликах, и проверили эффективность вакцины. Далее прошли испытания вакцины на небольшой группе людей, после чего начались клинические испытания.