Китайская соцсеть в 2017 году заблокировала 500 миллионов сообщений

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Крупнейшая в Китае социальная сеть WeChat, которая насчитывает почти один миллиард пользователей, в 2017 году заблокировала около 500 миллионов публикаций, которые являлись слухами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном докладе Китайской академии телекоммуникационных исследований при министерстве промышленности и информационных технологий.

Согласно информации, содержащейся в докладе, к борьбе со слухами присоединились около 800 сторонних компетентных ведомств.

"Они перехватили слухи более 500 миллионов раз, опубликовали 40 списков слухов, перенаправили более 1,2 миллиона запросов и наказали более 180 тысяч официальных аккаунтов", — говорится в докладе.

Также доклад отмечает, что более 19,7 миллиона подписчиков к декабрю начали пользоваться мини-программой "Помощник опровержения слухов". Эту программу активировали примерно по 300 тысяч раз в день, в общей сложности программа выдала 37 миллионов напоминаний.

За последние годы в стране был принят ряд нормативных актов, предписывающих интернет-компаниям бороться за качество распространяемой информации.