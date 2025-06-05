Китайская "Синьхуа" написала о возрождении шелководства в Азербайджане

Китайское информационное агентство Синьхуа опубликовало материал посвященный азербайджанскому городу Гах.

Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" опубликовало материал, посвященный развитию шелководства в азербайджанском городе Гах.

Как передает Report, "Синьхуа" отмечает, что Азербайджан являлся одним из центров восточной шелковой индустрии с историей более 1500 лет. В 1960-70-х годах производство коконов превышало 20 тысяч тонн - второе место в СССР после Узбекистана.

"По качеству же азербайджанский шелк считался лучшим в мире и экспортировался в Японию, Швейцарию, Италию. Но после распада СССР в 1990-х разрушились хозяйственные связи, исчезли колхозы, забросили плантации, деградировали породы, ушли специалисты", - подчеркивается в материале.

Агентство отмечает, что поворотный момент наступил в 2016 году - президент Ильхам Алиев подписал указ о господдержке шелководства.

"Начался проект по внедрению новых грен, и первые китайские саженцы и грены пересекли Тянь-Шань и Каспий, чтобы вновь пустить корни в Азербайджане. Это стало новой главой в сотрудничестве двух стран в рамках инициативы "Пояс и путь", - указывается в статье.

Азербайджан стал активно закупать грены в Китае, инкубировать их и бесплатно раздавать фермерам, чтобы довести производство коконов до 6 тыс. тонн в год.

"В 2018 году сотрудничество Китая и Азербайджана в сфере шелководства вышло на новый уровень. С технической поддержкой Китая была реконструирована Гахская станция племенного шелководства. Президент Ильхам Алиев с супругой присутствовали на церемонии открытия, подчеркнув значимость проекта", - отмечается в материале.

"Синьхуа" в своей статье также рассказывает о быте фермеров, которые спустя много лет, благодаря дружбе Пекина и Баку вновь поднимают шелководство в Азербайджане.