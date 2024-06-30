Китайская ракета-носитель разбилась в ходе испытаний

Китайская компания Tianbing Technology (входит в Space Pioneer) осуществила первое статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3, однако он завершился неудачей.

Китайская компания Tianbing Technology (входит в Space Pioneer) осуществила первое статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3, которое завершилось неудачей.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в сообщении аэрокосмической компании в соцсети.

Согласно информации, в процессе испытания произошло структурное нарушение в соединении корпуса ракеты с испытательным стендом, в результате чего аппарат взлетел и после отключения компьютерного оборудования ударился о землю, распавшись на части в горном районе в городе Гунъи (центральная провинция Хэнань) примерно в 1,5 км от места проведения испытаний.

"Мы как можно скорее устраним дефекты и приступим к созданию, а также испытанию новых продуктов", - подчеркивается в сообщении Space Pioneer.

Tianlong-3 - двухступенчатая ракета длиной 71 м, диаметром 3,8 м и взлетной массой 590 тонн работает на керосине и жидком кислороде с двигателем Tianhuo-12. В будущем Tianlong-3 планируют сделать многоразовой и проводить до 20 запусков в год. Она будет способна доставить на низкую околоземную орбиту 17 тонн полезного груза, а на солнечно-синхронную - 14 тонн. По грузоподъемности ракета приближается к разработанной американской SpaceX Falcon 9.