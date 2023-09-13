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Китайская провинция Фуцзянь станет зоной общего развития с Тайванем

Китайская провинция Фуцзянь станет зоной общего развития с Тайванем Китайские власти сделают юго-восточную провинцию Фуцзянь демонстрационной зоной общего развития c отделенным от нее Тайваньским проливом Тайванем.
Другие страны
13 сентября 2023 г. 16:09
Китайская провинция Фуцзянь станет зоной общего развития с Тайванем

Китайские власти сделают юго-восточную провинцию Фуцзянь демонстрационной зоной общего развития c отделенным от нее Тайваньским проливом Тайванем.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство "Синьхуа".

По данным циркуляра Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) и Государственного совета КНР, мера направлена на углубление совместного развития во всех областях и поддержку "мирного воссоединения отечества".

Власти также обещают предпринять усилия для укрепления благополучия тайваньцев и обеспечения такого же отношения к ним, как к жителям материкового Китая. В частности, тайваньцам больше не придется регистрироваться по месту пребывания в Фуцзяне.

Фуцзянь должен стать главным местом на материке, куда будут стремиться жители и предприятия Тайваня в целях развития, говорится в циркуляре. При этом обмен кадрами между провинцией и островом станет удобнее, а торгово-инвестиционное сотрудничество будет оптимизировано.

Важными примерами стимулирования общего развития станут пары городов Сямынь-Цзиньмэнь и Фучжоу-Мацзу.

Провинции предстоит укрепить институциональную поддержку рынка труда, здравоохранения, жилищного сектора, а также социальную поддержку тайваньцев.

Власти Фуцзяня должны улучшить условия ведения бизнеса для тайваньцев и тайваньских компаний и углубить промышленное сотрудничество с островом, отмечают ЦК КПК и Госсовет.

Другими задачами провинции станут поддержка развития промышленных баз и производственных кластеров мирового уровня с использованием ресурсов Фуцзяня и Тайваня и формирование объединенного многоуровневого финансового рынка.

Кроме того, дополнительная поддержка ожидает работающие в Фуцзяне сельскохозяйственные и рыболовные предприятия Тайваня. Также необходимо укрепить сотрудничество двух регионов в сфере научно-технических инноваций, подчеркивается в циркуляре.

На фоне этих новостей в среду подорожали акции базирующихся в Фуцзяне компаний, в том числе Fujian Cement и производителя одежды Xin Hee - на 10%, технологической Strait Innovation - на 20,1%. Капитализация Fujian Tendering повысилась на 9,3%, Xiamen Port Development - на 3,3%.

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