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Китайская контрразведка задержала иностранца по подозрению в работе на MI6

Китайская контрразведка задержала иностранца по подозрению в работе на MI6 Министерство госбезопасности КНР объявило о задержании иностранного консультанта, который, по данным следствия, собирал секретные сведения для британской внешней разведки MI6.
Другие страны
8 января 2024 г. 12:35
Китайская контрразведка задержала иностранца по подозрению в работе на MI6

Министерство госбезопасности КНР объявило о задержании иностранного консультанта, который, по данным следствия, собирал секретные сведения для британской внешней разведки MI6.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В ведомстве не указали гражданство, возраст и точное имя задержанного. По информации министерства, он действовал в интересах MI6 с 2015 года, и британская разведка тренировала его и снабжала специальным оборудованием. Кроме поездок в Китай для сбора секретных данных, консультант помогал MI6 вербовать других шпионов.

SCMP уточняет, что Министерство госбезопасности КНР впервые выступает с подобными обвинениями в адрес MI6. Ранее аналогичные заявления звучали в адрес ЦРУ.

В 2023 году в КНР приняли поправки в закон по борьбе с шпионажем. Власти расширили критерии шпионской деятельности, наделили соответствующие органы новыми полномочиями по обыску подозрительных организаций и проверке электронных устройств, включая смартфоны и ноутбуки, принадлежащих людям, кого подозревают в шпионаже.

SCMP отмечает, что между КНР и западными странами, особенно состоящими в международном альянсе по обмену разведданными Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), нарастают взаимные обвинения в шпионаже.

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Версия на азербайджанском языке Çində MI6 ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən əcnəbi saxlanılıb

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