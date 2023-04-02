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Китайская компания Space Pioneer осуществила первый запуск новой ракеты "Тяньлун-2"

Китайская компания Space Pioneer осуществила первый запуск новой ракеты "Тяньлун-2" Китайская частная аэрокосмическая компания Space Pioneer сообщила в воскресенье об успешном первом запуске ракеты-носителя "Тяньлун-2".
Другие страны
2 апреля 2023 г. 15:55
Китайская компания Space Pioneer осуществила первый запуск новой ракеты Тяньлун-2

Китайская частная аэрокосмическая компания Space Pioneer сообщила в воскресенье об успешном первом запуске ракеты-носителя "Тяньлун-2".

Об этом Report передает со ссылкой на "Интерфакс".

"2 апреля в 16:48 по местному времени (в 12:48 по Баку) ракета-носитель "Тяньлун-2" была успешно запущена с космодрома Цзюцюань в Китае и успешно вывела на заданную орбиту спутник", - говорится в ее сообщении.

Выведенный аппарат планируется использовать для тестирования различных технологий и проведения экспериментов в области съемки земной поверхности с помощью ее дистанционного зондирования.

Основной целью запуска было испытание систем ракеты и их взаимодействия, также специалисты фиксировали изменения различных параметров в ходе полёта ракеты.

По данным компании, "Тяньлун-2" способна выводить около 2 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и около 1,5 тонны на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км.

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