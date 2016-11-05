Китайская компания потребовала от властей Грузии освободить своих рабочих

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co. Ltd, строящая железнодорожный тоннель на западе Грузии, потребовала от властей страны освободить своих работников, задержанных 3 ноября за драку в селе Зваре Харагаульского района.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Всего были задержаны три человека. В распространенном компанией в пятницу специальном заявлении говорится, что информации о физических оскорблениях, якобы нанесенных китайскими работниками грузинским рабочим и местным жителям, не соответствуют действительности.

По информации компании, на самом деле произошел небольшой конфликт между ее сотрудниками и местными жителями, причиной которого стал факт незаконного присвоения древесины населением села Зваре. При этом отмечается, что срезанная в лесу древесина принадлежала департаменту лесного хозяйства министерства охраны окружающей среды Грузии, а ответственность за ее хранение несла китайская компания.