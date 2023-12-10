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Китайская береговая охрана повредила филиппинские корабли водометами

Китайская береговая охрана повредила филиппинские корабли водометами Береговая охрана КНР вновь применила водометы против кораблей Береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море (ЮКМ).
Другие страны
10 декабря 2023 г. 08:43
Китайская береговая охрана повредила филиппинские корабли водометами

Береговая охрана КНР вновь применила водометы против кораблей Береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал GMA News.

По его данным, инцидент произошел во время доставки филиппинцами продовольствия и ротации личного состава на корабле Sierra Madre. Серьезно поврежден двигатель одного из филиппинских кораблей.

В спорных акваториях ЮКМ периодически возникают инциденты между двумя странами. Так, в августе корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны в районе отмели Аюнгин.

Схожий инцидент произошел в субботу во время следования судов Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин к рифу Скарборо.

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