Китайская береговая охрана повредила филиппинские корабли водометами

Береговая охрана КНР вновь применила водометы против кораблей Береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Береговая охрана КНР вновь применила водометы против кораблей Береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море (ЮКМ).

Как передает Report , об этом сообщил телеканал GMA News.

По его данным, инцидент произошел во время доставки филиппинцами продовольствия и ротации личного состава на корабле Sierra Madre. Серьезно поврежден двигатель одного из филиппинских кораблей.

В спорных акваториях ЮКМ периодически возникают инциденты между двумя странами. Так, в августе корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны в районе отмели Аюнгин.

Схожий инцидент произошел в субботу во время следования судов Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин к рифу Скарборо.