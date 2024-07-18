Китайская авиакомпания запускает регулярные рейсы между Казанью и Шанхаем

Авиакомпания China Eastern Airlines начнет выполнять регулярные рейсы между Казанью (РФ) и Шанхаем (Китай) с 28 сентября.

Авиакомпания China Eastern Airlines начнет выполнять регулярные рейсы между Казанью (РФ) и Шанхаем (Китай) с 28 сентября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Впервые: прямой регулярный рейс Казань - Шанхай (от ред. будет запущен) 28 сентября, в преддверии саммита стран БРИКС, к выполнению... приступит крупная китайская авиакомпания China Eastern Airlines. Это результат полутора лет совместной работы двух стран, в том числе с участием Минтранса РФ", - информирует ведомство.

Уточняется, что рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A330 три раза в неделю.