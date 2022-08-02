Китайская армия приведена в состояние повышенной боеготовности

"Народно-освободительная армия Китая приведена в состояние повышенной боевой готовности на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань".

"Народно-освободительная армия Китая приведена в состояние повышенной боевой готовности на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань".

Как передает Report , об этом заявили в министерстве обороны КНР.

Ведомство отмечает, что действия США направляют ошибочный сигнал выступающим за независимость Тайваня силам.

"Действия тайваньских властей чрезвычайно опасны и неминуемо приведут к серьезным последствиям", - говорится в заявлении.

Помимо этого, управление морских дел восточной китайской провинции Чжэцзян, расположенной к северу от острова Тайвань, сообщило о проведении морских учений со стрельбами в Восточно-Китайском море 3-5 августа.

В Восточной зоне боевого командования китайской армии сообщили, что начнут серию военных операций около Тайваня уже вечером второго августа. К востоку от Тайваня также будут осуществлены пуски ракет с неядерной боевой частью.