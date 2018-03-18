Китай заявил о вмешательстве США в свою политику

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Китай выражает решительный протест в связи с принятием в США "Закона о поездках на Тайвань", который можно расценивать как вмешательство во внутреннюю политику КНР и угрозу развитию отношений между вооружёнными силами Китая и США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства Обороны Китая У Цяня.

"В США 16 марта был подписан " Закон о поездках на Тайвань ", китайские вооружённые силы решительно выступают против этого", — заявил У Цянь. Он подчеркнул, что "Тайвань является частью Китая, и вопрос Тайваня относится к внутренним делам КНР".

"Это серьёзное нарушение принципа "одного Китая" и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, это вмешательство во внутреннюю политику КНР, наносящее ущерб развитию связей вооруженных сил двух стран", — заметил представитель минобороны.