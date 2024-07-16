Китай заявил о попытках НАТО расширить влияние за счет развязывания конфликтов

НАТО, несмотря на свой изначально региональный статус, пытается расширить свое влияние, прибегая к перекладыванию вины и разжиганию конфронтации.

НАТО, несмотря на свой изначально региональный статус, пытается расширить свое влияние, прибегая к перекладыванию вины и разжиганию конфронтации.

Как передает Report , об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун.

"НАТО, бывшая со времен холодной войны региональным военным блоком, пытается расширить свое влияние, не останавливаясь ни перед чем в создании ложных суждений, подливая масло в огонь в любую точку, куда приходит, усиливая конфронтацию между сторонами и даже прибегая к тому, чтобы перекладывать вину на страны вне региона в украинском вопросе", - сказал он в ходе выступления на организованных Россией открытых дебатах Совета Безопасности ООН по вопросам мироустройства.

"История показала, что, куда бы ни тянулась темная рука НАТО, следом идут беспорядок и хаос", - добавил Фу Цун.