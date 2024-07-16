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Китай заявил о попытках НАТО расширить влияние за счет развязывания конфликтов

Китай заявил о попытках НАТО расширить влияние за счет развязывания конфликтов НАТО, несмотря на свой изначально региональный статус, пытается расширить свое влияние, прибегая к перекладыванию вины и разжиганию конфронтации.
Другие страны
16 июля 2024 г. 21:43
Китай заявил о попытках НАТО расширить влияние за счет развязывания конфликтов

НАТО, несмотря на свой изначально региональный статус, пытается расширить свое влияние, прибегая к перекладыванию вины и разжиганию конфронтации.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун.

"НАТО, бывшая со времен холодной войны региональным военным блоком, пытается расширить свое влияние, не останавливаясь ни перед чем в создании ложных суждений, подливая масло в огонь в любую точку, куда приходит, усиливая конфронтацию между сторонами и даже прибегая к тому, чтобы перекладывать вину на страны вне региона в украинском вопросе", - сказал он в ходе выступления на организованных Россией открытых дебатах Совета Безопасности ООН по вопросам мироустройства.

"История показала, что, куда бы ни тянулась темная рука НАТО, следом идут беспорядок и хаос", - добавил Фу Цун.

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