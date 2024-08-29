О нас

Китай в 2023 году вложил около $680 млрд в энергопереход

Китай в 2023 году вложил около $680 млрд в энергопереход Китай будет продолжать политику отказа от ископаемого топлива и реформировать свою систему электроснабжения.
Другие страны
29 августа 2024 г. 11:57
Китай в 2023 году вложил около $680 млрд в энергопереход

Китай в 2023 году инвестировал $676 млрд в энергетический переход.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава Национального энергетического управления КНР Чжан Цзяньхуа.

Выступая на пресс-конференции Госсовета кабинета министров, Чжан сказал, что в прошлом году Китай инвестировал $676 млрд в энергетический переход, сославшись на данные исследовательской организации BloombergNEF, согласно которым, инвестиции Китая в энергетический переход составили 38% от общемирового объема.

Он также отметил, что Китай будет продолжать политику отказа от ископаемого топлива и реформировать свою систему электроснабжения.

По информации Reuters, вторая по величине экономика мира стала глобальным лидером в переходе на возобновляемые источники энергии, несмотря на то, что энергосистема Китая в значительной степени зависит от угля.

Китай планировал установить ветряные и солнечные электростанции на 1200 гигаватт к 2030 году, однако резкий рост объемов мощностей возобновляемых источников энергии помог ему достичь этой цели в июле, на шесть лет раньше срока.

Опубликовав "Белую книгу", которая является дорожной картой энергетического перехода, Чжан изложил также целый ряд мер которые собирается предпринимать Китай - от развития технологий хранения энергии, до поощрения энергосбережения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi