Китай в 2023 году вложил около $680 млрд в энергопереход

Китай будет продолжать политику отказа от ископаемого топлива и реформировать свою систему электроснабжения.

Китай в 2023 году инвестировал $676 млрд в энергетический переход.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава Национального энергетического управления КНР Чжан Цзяньхуа.

Выступая на пресс-конференции Госсовета кабинета министров, Чжан сказал, что в прошлом году Китай инвестировал $676 млрд в энергетический переход, сославшись на данные исследовательской организации BloombergNEF, согласно которым, инвестиции Китая в энергетический переход составили 38% от общемирового объема.

Он также отметил, что Китай будет продолжать политику отказа от ископаемого топлива и реформировать свою систему электроснабжения.

По информации Reuters, вторая по величине экономика мира стала глобальным лидером в переходе на возобновляемые источники энергии, несмотря на то, что энергосистема Китая в значительной степени зависит от угля.

Китай планировал установить ветряные и солнечные электростанции на 1200 гигаватт к 2030 году, однако резкий рост объемов мощностей возобновляемых источников энергии помог ему достичь этой цели в июле, на шесть лет раньше срока.

Опубликовав "Белую книгу", которая является дорожной картой энергетического перехода, Чжан изложил также целый ряд мер которые собирается предпринимать Китай - от развития технологий хранения энергии, до поощрения энергосбережения.