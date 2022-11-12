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Китай заявил о готовности вместе с Вьетнамом защищать мир в Южно-Китайском море

Китай заявил о готовности вместе с Вьетнамом защищать мир в Южно-Китайском море Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи с вьетнамским премьер-министром Фам Минь Чинем в Пномпене выразил готовность вместе с Ханоем и другими членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) защищать мир в Южно-Китайском море.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 10:35
Китай заявил о готовности вместе с Вьетнамом защищать мир в Южно-Китайском море

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи с вьетнамским премьер-министром Фам Минь Чинем в Пномпене выразил готовность вместе с Ханоем и другими членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) защищать мир в Южно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу МИД Китая.

"КНР готова к сотрудничеству со странами АСЕАН, включая Вьетнам, ... для того, чтобы уже в ближайшее время мы успешно завершили переговоры по кодексу поведения в Южно-Китайском море, сообща обеспечивали мир и стабильность в его акваториях", - приводит слова Ли Кэцяна сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил глава правительства КНР, углубление всеобъемлющего партнерства между Пекином и Ханоем, а также заключение договоренностей по Южно-Китайскому морю "станет сигналом для международного сообщества о стабильном развитии региона". Он высказался за активизацию сотрудничества на море и укрепление отношений "ради обеспечения народного благосостояния".

Ли Кэцян предложил Фам Минь Чиню упростить процедуры пограничного контроля, увеличить количество прямых авиарейсов между Китаем и Вьетнамом, активизировать взаимодействие в области инфраструктурного строительства. Премьер Госсовета заявил о стремлении КНР на взаимовыгодной основе наращивать масштабы китайско-вьетнамской торговли.

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