Китай заявил о готовности сотрудничать с Германией

Пекин готов сотрудничать с Берлином, чтобы избегать сбоев, добиваться большего консенсуса, понимать и поддерживать друг друга по вопросам, касающимся ключевых интересов двух государств.

Пекин готов сотрудничать с Берлином, чтобы избегать сбоев, добиваться большего консенсуса, понимать и поддерживать друг друга по вопросам, касающимся ключевых интересов двух государств.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Ван И сказал, что между КНР и ФРГ "нет фундаментального конфликта интересов", их связи постоянно укрепляются и расширяются.

"Столкнувшись с изменениями и неопределенностью в современном мире, Китай и Германия как две крупные страны и важные двигатели глобального экономического роста должны поддерживать обмены и укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, чтобы продвигать китайско-германские связи по правильному пути, внося свой вклад в дело мира, стабильность, развитие и процветание", - приводит агентство Xinhua слова китайского министра.