О нас

Китай заявил о готовности сотрудничать с Германией

Китай заявил о готовности сотрудничать с Германией Пекин готов сотрудничать с Берлином, чтобы избегать сбоев, добиваться большего консенсуса, понимать и поддерживать друг друга по вопросам, касающимся ключевых интересов двух государств.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 04:08
Китай заявил о готовности сотрудничать с Германией

Пекин готов сотрудничать с Берлином, чтобы избегать сбоев, добиваться большего консенсуса, понимать и поддерживать друг друга по вопросам, касающимся ключевых интересов двух государств.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Ван И сказал, что между КНР и ФРГ "нет фундаментального конфликта интересов", их связи постоянно укрепляются и расширяются.

"Столкнувшись с изменениями и неопределенностью в современном мире, Китай и Германия как две крупные страны и важные двигатели глобального экономического роста должны поддерживать обмены и укреплять взаимопонимание и взаимное доверие, чтобы продвигать китайско-германские связи по правильному пути, внося свой вклад в дело мира, стабильность, развитие и процветание", - приводит агентство Xinhua слова китайского министра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çin Almaniya ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu açıqlayıb

Другие новости из категории

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
19 февраля 2024 г. 04:36
Более 50 человек погибли в Папуа-Новой Гвинеe из-за племенного конфликта
Более 50 человек погибли в Папуа-Новой Гвинеe из-за племенного конфликта
19 февраля 2024 г. 03:50
В Миннесоте в результате стрельбы погибли минимум три человека
В Миннесоте в результате стрельбы погибли минимум три человека
19 февраля 2024 г. 03:12
Нетаньяху назвал слова президента Бразилии по ситуации в Газе пересечением красной линии
Нетаньяху назвал слова президента Бразилии по ситуации в Газе пересечением красной линии
19 февраля 2024 г. 02:47
Франция идет на радикальные меры из-за снижения роста экономики
Франция идет на радикальные меры из-за снижения роста экономики
19 февраля 2024 г. 02:19
Генштаб РФ: ВСУ сохраняют боеспособность
Генштаб РФ: ВСУ сохраняют боеспособность
19 февраля 2024 г. 01:58
Цены на природный газ в США упали до 30-летнего минимума
Цены на природный газ в США упали до 30-летнего минимума
19 февраля 2024 г. 01:13
Нетаньяху: Израиль полон решимости достичь полной победы над ХАМАС
Нетаньяху: Израиль полон решимости достичь полной победы над ХАМАС
19 февраля 2024 г. 00:16
США и Украина могут договориться о гарантиях безопасности до саммита НАТО
США и Украина могут договориться о гарантиях безопасности до саммита НАТО
18 февраля 2024 г. 23:26
Поток мигрантов к побережью Средиземного моря через Нигер значительно увеличился
Поток мигрантов к побережью Средиземного моря через Нигер значительно увеличился
18 февраля 2024 г. 21:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi