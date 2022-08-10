Китай завершил военные учения возле Тайваня и анонсировал регулярные патрули

Военные учения китайской армии, которые были начаты после визита спикера Палаты представителей США на Тайвань, завершились. КНР планирует проводить возле острова регулярные патрулирования.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Командования Восточного театра военных действий Китая Ши И.
По его словам, Китай якобы успешно выполнил все задачи во время учений, которые начались на прошлой неделе.
В то же время Народно-освободительная армия Китая планирует "регулярно организовывать патрулирование в Тайваньском проливе". По словам Ши, действия Китая будут основываться на ситуации вокруг условной линии разграничения с Тайванем.
При этом, по информации Bloomberg, по состоянию на среду торговые суда, которые следуют в порты Тайваня, уже возобновили движение по ранее запланированным маршрутам.